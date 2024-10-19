Из Башкирии в зону СВО доставили масксети, сплетенные журналистами

В зону проведения специальной военной операции доставлены маскировочные сети, сплетенные представителями средств массовой информации республики. На место дислокации полка «Башкортостан» укрывной материал привезла делегация Союза журналистов во главе с председателем общественной организации.

Во время рабочей поездки в зону проведения СВО журналисты Башкортостана посетили разные подразделения полка. Пообщались с бойцами. Пополнили творческий багаж новыми героями. О них можно будет узнать в страницах республиканской печати и на сайте информационного агентства «Башинформ».