Светомузыкальное шоу на Набережной Уфы станет ежедневным

На набережной реки Белой в Уфе теперь будут проходить ежедневные светомузыкальные представления. Первые показы состоялись с 16 по 20 октября и получили положительные отзывы от горожан и туристов. Каждое шоу продолжалось 7 минут и начиналось в 20:00. Радий Хабиров предложил мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву сделать эти мероприятия регулярными.
«Надо сделать, если это каждый день, чтобы в точное, определенное время музыкальное светопредставление колоннады работало. Я вижу, что люди приходят специально на него. Идет 7 минут, но ярко и красочно», — подчеркнул Радий Хабиров.
Также ранее в Уфе прошла церемония открытия колоннады на Набережной, на которую собрались высокопоставленные гости, включая Президента Абхазии и других лидеров. Первый камень в основание колоннады был заложен 11 октября 2023 года в знак дружбы между регионами.
Фото: bashinform.ru