Из Уфы в хадж прямым рейсом отправились 24 паломника

Ночью из международного аэропорта «Уфа» вылетели 24 паломника. Раньше жители республики могли попасть в Саудовскую Аравию только через другие города страны. Теперь такую возможность предоставляет одна из туристических фирм Башкортостана.

К этой поездке они готовятся тщательнее, чем к любой другой. 24 жителя Башкортостана собираются совершить паломничество. Среди них — Дина Гайнанова из Салаватского района. В Умру она отправится впервые.

Уже давно мы об этом говорим. Все наши пожелания, напутствия мы уже сказали. Конечно, будем ждать ее с нетерпением домой, счастливую, с выполненным долгом, с достижением всех ее целей. Потому что мы понимаем, что для нее это очень важно. Все, что важно для нее, важно и для нас.

Луиза Хайруллина, дочь Дины Гайнановой

Раньше путь до Мекки и Медины был намного дольше. Рейсы были только из Москвы, Махачкалы и Казани. Открытие офиса турфирмы в Уфе — идея Салии Мухаметгалиной, которая сама недавно отправилась в священные места и решила помогать другим желающим.

Для мусульманина поездка в эти священные места является поклонением. И если Хадж является обязательной частью для мусульманина, то Умра — это малый Хадж.

Салия Мухаметгалина, представитель туристической фирмы

Каждый паломник может подобрать для себя удобный рейс. По Мекке и Медине их будет сопровождать специально обученный гид. В программу включены познавательные экскурсии для более близкого знакомства с историей священных мест.

Фото №1 - Из Уфы в хадж прямым рейсом отправились 24 паломника
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Верующий человек, пойдя туда, он берет себя именно духовную пищу. То есть это каждому человеку нужно. Потому что Мекка — это место, где ислам зарождался. Там рассказываются обычаи, традиции, что пророк там делал.

Фанур Худайгулов, руководитель туристической фирмы

Все участники программы получили необходимые документы и подарки. Поездка продлится 10 дней. В будущем рейсы планируют осуществлять один раз в месяц.

Уфимская волна
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