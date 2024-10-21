Из Уфы в хадж прямым рейсом отправились 24 паломника

Уже давно мы об этом говорим. Все наши пожелания, напутствия мы уже сказали. Конечно, будем ждать ее с нетерпением домой, счастливую, с выполненным долгом, с достижением всех ее целей. Потому что мы понимаем, что для нее это очень важно. Все, что важно для нее, важно и для нас.

Луиза Хайруллина, дочь Дины Гайнановой