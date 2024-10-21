Из Уфы в хадж прямым рейсом отправились 24 паломника

Ночью из международного аэропорта «Уфа» вылетели 24 паломника. Раньше жители республики могли попасть в Саудовскую Аравию только через другие города страны. Теперь такую возможность предоставляет одна из туристических фирм Башкортостана.
К этой поездке они готовятся тщательнее, чем к любой другой. 24 жителя Башкортостана собираются совершить паломничество. Среди них — Дина Гайнанова из Салаватского района. В Умру она отправится впервые.
Раньше путь до Мекки и Медины был намного дольше. Рейсы были только из Москвы, Махачкалы и Казани. Открытие офиса турфирмы в Уфе — идея Салии Мухаметгалиной, которая сама недавно отправилась в священные места и решила помогать другим желающим.
Каждый паломник может подобрать для себя удобный рейс. По Мекке и Медине их будет сопровождать специально обученный гид. В программу включены познавательные экскурсии для более близкого знакомства с историей священных мест.
Все участники программы получили необходимые документы и подарки. Поездка продлится 10 дней. В будущем рейсы планируют осуществлять один раз в месяц.