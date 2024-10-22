В Башкирии уменьшили время приема вызова скорой помощи

Разработка интегрирована с экстренной службой «112». Это улучшает скорость и реагирования на звонки. Время приёма вызова на этапе «03» сократилось с 3 до 2 минут. А время передачи информации от диспетчера бригаде скорой помощи уменьшилась с 6 до 2 минут.