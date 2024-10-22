В Башкирии уменьшили время приема вызова скорой помощи

В Башкирии сократили время приёма вызова скорой неотложной помощи. Это удалось благодаря автоматизированию системы.

Фото №1 - В Башкирии уменьшили время приема вызова скорой помощи

Разработка интегрирована с экстренной службой «112». Это улучшает скорость и реагирования на звонки. Время приёма вызова на этапе «03» сократилось с 3 до 2 минут. А время передачи информации от диспетчера бригаде скорой помощи уменьшилась с 6 до 2 минут.

Такие результаты подчеркивают важность внедрения новых технологий в здравоохранение и их влияние на эффективность оказания медицинской помощи.

Система введена в эксплуатацию благодаря программе модернизации службы скорой медицинской помощи, инициированная главой республики Радием Хабировым. Внедрение новых функций повлияло на ключевые показатели доступности медицинской помощи, улучшился показатель 20-минутного доезда скорой к пациентам с острым коронарным синдромом, с острым нарушением мозгового кровообращения и для пострадавших в ДТП.

пресс-служба министерства здравоохранения РБ 
Акции БСТ
Пенальти