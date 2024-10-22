Глава Башкирии рассказал о благоустройстве парков в Баймаке и Верхоторе

Благоустройство парков в Баймаке и в ишимбайском Верхоторе стало возможным благодаря победе на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом в соцсетях написал Глава Башкортостана.

Для Баймака это вторая победа в конкурсе – до этого привели в порядок центральную площадь в рамках проекта «Ветер перемен». Теперь на очереди парк имени Салавата Юлаева. В селе Верхотор в Ишимбайском районе благоустроят прилегающую к медеплавильному заводу территорию.

Радий Хабиров отметил, что Башкортостан – в числе лидеров Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. С 2019 года его победителями стали 34 проекта, большая часть уже реализована. За пять лет республика привлекла 2,4 млрд рублей из федерального бюджета.

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