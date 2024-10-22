Глава Башкирии рассказал о благоустройстве парков в Баймаке и Верхоторе

Для Баймака это вторая победа в конкурсе – до этого привели в порядок центральную площадь в рамках проекта «Ветер перемен». Теперь на очереди парк имени Салавата Юлаева. В селе Верхотор в Ишимбайском районе благоустроят прилегающую к медеплавильному заводу территорию.