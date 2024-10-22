Радий Хабиров встретился в Москве с Владимиром Якушевым

Радий Хабиров встретился в Москве с временно исполняющим полномочия секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» и первым заместителем Председателя Совета Федерации Владимиром Якушевым. Об этом глава республики написал на своей странице в соцсетях.

Радий Хабиров доложил о деятельности регионального отделения партии, поддержке участников спецоперации и работе волонтеров на новых территориях. Также были предложены новые проекты. Глава республики подчеркнул, что Владимир Якушев — уроженец Нефтекамска, и поэтому ему небезразлично всё, что происходит в республике.