В Башкирии жители села страдают от дефицита питьевой воды

Жители села Гафурово Туймазинского района борются за то, чтобы у них наконец появилась питьевая вода. История тянется уже несколько лет. При этом часть работ по проведению центрального водоснабжения была проведена. Но позже процесс был остановлен, и долгожданная чистая вода так и не поступила в дома сельчан.

Вопрос, когда будет вода, наверное, самый часто задаваемый среди жителей деревни Гафурово. Население здесь пользуется местным родником или скважинами во дворах. Пять лет назад, казалось бы, их проблема отсутствия центрального водоснабжения начала решаться. С каждого дома было собрано по 10 тысяч рублей — на эти деньги сделали проект. На его реализацию были выделены средства из региональной казны.

Республика выделила сумму, подрядчики начали работу. До конца ничего не сделали. Больная для нас тема не решилась. Объяснили, что подрядчик недобросовестный, и деньги в бюджет республики обратно ушли.

Эту информацию нам подтвердили в администрации района. Действительно, в 2019 году подрядчик зашел в эту деревню с техникой. На некоторых участках проложили трубу, оборудовали колодцы, но вода по этой артерии так и не побежала. Подрядчик оказался недобросовестным, работы остановились, а неизрасходованные средства вернули в бюджет республики.

Три раза в неделю жителям Гафурово подвозят воду — выносить ведра к воротам в определенные дни — дело привычное. В 2011 году Туймазинское подразделение Минэкологии республики провело исследование подземных вод в одном из подворий деревни. В акте указано, что из скважины течет жидкость с запахом углеводорода, при поджигании она горит.