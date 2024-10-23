В Уфе проверяют доступность услуг для людей с ОВЗ при помощи спецкостюма

24 и 25 октября в Уфе пройдет третий Всероссийский форум-выставка «Ломая барьеры». Он соберет в Уфе производителей технических средств реабилитации, экспертов, представителей власти, общественных организаций и бизнеса.

По инициативе Министерства семьи, труда и соцзащиты населения Башкортостана проверяют доступность предоставления услуг в госучреждениях для лиц с ОВЗ при помощи спецкостюма. В него входят наушники, очки, не пропускающие свет, перчатки, корсет, жилет, накладки на локти и колени, утяжелители. Первой точкой стал один из уфимских офисов МФЦ.