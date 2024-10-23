Поезд Деда Мороза побывает в трёх городах Башкирии

По традиции в этот день на привокзальной площади Уфы для юных гостей и их родителей будет организована развлекательная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. После прибытия поезда Дед Мороз и Снегурочка выйдут из вагона, чтобы поздравить всех собравшихся с Новым годом.