В Уфе общественники проверили доступность автовокзала для людей с ОВЗ

Члены Общественной палаты республики провели мониторинг доступности объектов транспортной инфраструктуры. В частности, на Южном автовокзале. В специальную группу вошли слабовидящие и слепые общественники или передвигающиеся в инвалидных колясках.
Они отметили, что в здании автовокзала созданы все необходимые условия для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть и недостатки: изношенность или отсутствие местами на полу специальной дорожной плитки, нехватка информационных схем, низкая установка в туалете мойки.
При этом на входе на территорию Южного автовокзала есть калитка с вызовом сотрудника, которой и пользуются маломобильные граждане. Также для людей с ограниченными возможностями здоровья имеется отдельная касса и оборудован туалет. В следующем году в автовокзале ожидаются ремонтные работы, предусмотрена и модернизация доступной среды.