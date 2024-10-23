Из Уфы в ОАЭ увеличат количество авиаперелетов

Как сообщили в аэропорту Уфы, авиакомпания Air Arabia в зимний сезон добавит больше рейсов из Уфы в Шарджу (ОАЭ). На время школьных каникул и новогодних праздников будет до 7 рейсов в неделю. Для этого будут использоваться комфортабельные самолеты Airbus A320. Информацию о датах вылетов можно посмотреть на сайте авиакомпании.

Также Air Arabia предлагает много вариантов пересадок. Из Уфы можно добраться с пересадками:

• в Азию — на Шри-Ланку и Мальдивы;

• в Таиланд — в Бангкок и на Пхукет;

• в Куала-Лумпур, столицу Малайзии;