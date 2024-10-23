В Башкирии посадили облепиховые плантации

Облепиховые сады скоро зацветут в Стерлибашевском районе. Об этом в соцсетях рассказал глава республики Радий Хабиров. Компания «Титан» реализует масштабный инвестпроект «Башкирская ягода». Он был рассмотрен полгода назад на выездном «Инвестчасе» в Сибае, и его включили в перечень приоритетных. Минземимущества республики предоставило земельный участок без торгов. Проект солидный – под ягодные сады планируют 759 гектаров. Часть земель уже освоили. Следующий шаг – организовать полный цикл хранения и переработки продукции.

Укрепляет иммунитет, борется с воспалениями и вирусами, очаровывает ароматом и красотой. Всё это о главной янтарной ягоде – облепихе. На полях Стерлибашевского района высаживается первая в регионе плантация. Одна бригада сажает деревья, а вторая окучивает, чтобы саженцы были ровными.

Создание облепиховой плантации требует больших усилий и строгого соблюдения правил. Ягода имеет два пола, которые при посадке необходимо чередовать. В каждом пятом ряду должна быть мужская особь, которая в своём радиусе будет опылять женские деревья. Расстояние между кустарниками должно быть около одного метра, ширина ряда – четыре метра.

На плантации будут высажены семь видов облепихи из Алтайского края. Например, один из круглоплодных сортов «Чулышманка». Его плоды быстро созревают, а кустарник устойчив к жаре и холоду. Кроме того, в планах также посадка черной смородины и малины.

Реализация инвестиционного проекта «Башкирская ягода» началась в прошлом году. Бизнес-план предполагает строительство теплицы площадью 4,4 гектара и разведение садов в открытом грунте площадью более 700 гектаров. Инвесторы планируют не только выращивать ягоды, но и организовать их переработку на территории района и реализовывать продукцию под брендом «Башкирская ягода».