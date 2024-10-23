В Уфе прошел семейный фестиваль «В центре внимания»

Всех желающих ждали лектории по здоровому питанию и репродуктивному здоровью, детская площадка с играми по ПДД, консультации врачей. Отдельно была организована школа беременных, где эксперты рассказывали о том, как пройти легко один из главных периодов в жизни женщины.
Также можно было сдать экспресс-анализы. Помимо этого, были организованы многочисленные мастер-классы по приготовлению полезных блюд и оказанию первой помощи. Фестиваль провели организация «Матери Республики Башкортостан» и Уфимский нефтяной университет.