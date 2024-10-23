В Башкирии сократилось время приема скорой помощи

Определит не только геопозицию звонящего, но и поможет оптимально подобрать бригаду. Новая автоматизированная система управления скорой и неотложной медицинской помощью, внедрённая в Башкортостане, позволила серьезно сократить время обработки звонка пациента и передачи вызова бригадам скорой помощи.

Если неотложную помощь пациенту придется ждать в течение двух часов, скорая по экстренному вызову должна явиться не позже чем через 20 минут. В единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи поступают звонки со всей Уфы и 12-ти районов республики. В их деле счёт часто идёт на минуты. Поэтому улучшение качества работы скорой помощи, прежде всего, связано с оперативностью.

В этом году здесь внедрили новое программное обеспечение, которое позволило сократить время приёма и обработки звонка. Быстрее стало и время передачи вызова бригадам скорой помощи.

У новой автоматизированной системы управления скорой и неотложной медицинской помощью очень много тонкостей, которые упрощают работу диспетчеров, тем самым ускоряя время реагирования на вызов. Например, система позволяет определить геопозицию звонящего. Это очень выручает, когда человек, находясь на улице, не может назвать точного адреса.

Новая система настроена таким образом, что следующим этапом фельдшер или врач скорой будут видеть геолокацию человека, обратившегося за помощью, и на своих планшетах. Основная же задача этих гаджетов — помочь доктору в работе.

Внедрение новых функций повлияло на ключевые показатели доступности медицинской помощи, улучшился показатель 20-минутного доезда скорой к пациентам с острым коронарным синдромом, с нарушением мозгового кровообращения и для пострадавших в ДТП.

В общей сложности в Уфе работает семь подстанций скорой медицинской помощи. Самая крупная располагается в Кировском районе. Ежедневно здесь на вызовах задействовано до 18 машин.