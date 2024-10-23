В Уфу на перрон ж/д вокзала прибыл «Поезд Победы»

«Поезд Победы» прибыл на перрон Уфимского ж/д вокзала. Уникальная передвижная выставка не впервые в столице Башкортостана. С начала года состав проехал более ста городов России и Белоруссии.

В этом поезде пассажиры пробудут 40 минут, но с места состав не тронется. Именно столько длится экскурсия по страницам истории Великой Отечественной войны. Каждый вагон, а их 10, посвящен самым важным событиям тех лет.

Все эти рассказы от первого лица посетители слушают через аудиогид. Советская девушка, свидетельница тех событий, словно ведет по вагонам, знакомя с пассажирами. Экскурсия звучит голосом заслуженной артистки России Екатерины Гусевой.

Первый вагон — это мирное время, до войны несколько часов, второй — фронтовики уже едут защищать Родину, далее окопы и не оставившая равнодушными посетителей экспозиция — концлагерь. Уникальность выставки в том, что она иммерсивная, и поэтому в этом вагоне слышны тяжелые вздохи, а за окном лают собаки.

В санитарном вагоне медсестра кормит овсянкой солдата, кто-то выздоравливает и читает уже книгу, а дальше вагон с баней, и бойцы с оборванными портянками готовятся к помывке. А еще новинка этого года: в составе поезда вагоны, посвященные советско-японской войне и Нюрнбергскому процессу.