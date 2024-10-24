Светлана Чупшева высоко оценила реабилитационный центр «Салют» в Уфе

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в ходе рабочей поездки в Уфу совместно с исполняющим обязанности премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андреем Назаровым посетила детский реабилитационный комплекс «Салют». Экскурсия прошла в рамках третьего Всероссийского форума-выставки «Ломая барьеры».

Светлана Чупшева ознакомилась с блоком приема пациентов, с кабинетами, в которых ребята проходят реабилитацию, спортзалом, столовой и бассейном, а также с образовательным центром «Йондоз». Директор АСИ отметила высокий уровень оснащения центра и подготовки специалистов, а также предложила руководству региона взаимодействовать в направлении межведомственной организации оказания помощи населению.