Радий Хабиров провёл рабочую встречу с Анной Цивилёвой

Мы видим, что в Башкортостане идёт огромная работа. Ваша инициатива и поддержка Госфонда «Защитники Отечества», в частности, открытие центров поддержки сразу в нескольких городах – это уникальный подход. Обычно мы организуем центральные филиалы только в областных центрах, а на местах работают наши социальные координаторы. Вы же пошли более эффективным путём, создали сразу несколько центров в крупнейших муниципалитетах республики.

Анна Цивилёва, заместитель министра обороны России, председатель Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»