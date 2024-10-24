Радий Хабиров провёл рабочую встречу с Анной Цивилёвой

В Уфе состоялась рабочая встреча Главы Башкортостана и заместителя министра обороны России Анны Цивилёвой. На повестке — вопросы оказания помощи военнослужащим, их семьям и родственникам погибших.
Поддержка участников СВО и их родных для республики является приоритетом, подчеркнул Радий Хабиров. Глава Республики отметил важность работы филиала госфонда «Защитники Отечества», а также реабилитации военнослужащих, получивших серьёзные ранения.
Заместитель министра обороны России, председатель госфонда «Защитники Отечества» особо отметила практику создания в крупных городах республики центров помощи военнослужащим и их семьям. Подводя итоги встречи, Анна Цивилёва подчеркнула важность форума «Ломая барьеры» и выразила благодарность руководству республики за поддержку людей с ОВЗ.