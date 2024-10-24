Радий Хабиров провёл рабочую встречу с Анной Цивилёвой

В Уфе состоялась рабочая встреча Главы Башкортостана и заместителя министра обороны России Анны Цивилёвой. На повестке — вопросы оказания помощи военнослужащим, их семьям и родственникам погибших.

Поддержка участников СВО и их родных для республики является приоритетом, подчеркнул Радий Хабиров. Глава Республики отметил важность работы филиала госфонда «Защитники Отечества», а также реабилитации военнослужащих, получивших серьёзные ранения.

Понимая, что потребность в новых и более эффективных технических средствах реабилитации будет возрастать, мы создали специальную программу поддержки предприятий, которые занимаются их изготовлением. Ежегодно в бюджете мы закладываем 20 млн рублей на эти цели. При этом ставим определённые условия – новая продукция должна быть современной и конкурентоспособной на рынке.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Заместитель министра обороны России, председатель госфонда «Защитники Отечества» особо отметила практику создания в крупных городах республики центров помощи военнослужащим и их семьям. Подводя итоги встречи, Анна Цивилёва подчеркнула важность форума «Ломая барьеры» и выразила благодарность руководству республики за поддержку людей с ОВЗ.

Мы видим, что в Башкортостане идёт огромная работа. Ваша инициатива и поддержка Госфонда «Защитники Отечества», в частности, открытие центров поддержки сразу в нескольких городах – это уникальный подход. Обычно мы организуем центральные филиалы только в областных центрах, а на местах работают наши социальные координаторы. Вы же пошли более эффективным путём, создали сразу несколько центров в крупнейших муниципалитетах республики.

Анна Цивилёва, заместитель министра обороны России, председатель Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»
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