В Башкирии реализуется проект «Вся Европа в одном селе против фашизма»

Башкирская деревня стала центром мировой истории благодаря местному историко-краеведческому музею. В 2023 году сотрудники учреждения получили грант и создали интерактивную комплекс-карту, которая содержит информацию о мировой спецшколе по обучению разведчиков. Коминтерн базировался в селе Кушнаренково в период с 1941 по 1943 год, там обучались молодые представители европейских и азиатских стран. За 80 лет история башкирского Коминтерна была практически утеряна. Сегодня историки, сотрудники Кушнаренковского музея совместно с коллегами из других стран занимаются поисками информации о курсантах Коминтерна по всему миру.

Уловить каждую деталь и передать характер человека – задача не из простых, особенно если оригинал – это маленькая фотография с документов практически вековой давности. Долгие годы лица этих людей были засекречены. 10 портретов новой выставки «Молодежь Европы против фашизма» и еще 36 картин с экспозиции – это часть большого и уникального проекта, который создан сотрудниками Кушнаренковского историко-краеведческого музея и неразрывно связан с историей башкирской деревни.

В 2023 году на реализацию уникального проекта под названием «Вся Европа в одном селе против фашизма» был выделен грант Президентского фонда культурных инициатив на сумму около 2,5 млн руб. На эти средства приобретен интерактивный комплекс, ставший единственной в мире картой, хранящей информацию о курсантах Коминтерна, которая, будучи секретным объектом, базировалась в селе Кушнаренково.

Например, карта хранит информацию о месте расположения школы шпионов и разведчиков – это бывшая усадьба дворян Топорниных, ныне полуразрушенный памятник архитектуры, требующий реставрации. Есть и информация о каждом найденном человеке, когда-либо обучавшемся в кушнаренковском Коминтерне. На сегодня это более 80 представителей 18 стран. К слову, многие имена до сих пор находятся под грифом «секретно».

На протяжении года в рамках проекта сотрудники музея ведут кропотливую работу по поиску новой информации и постоянно дополняют архивы карты. Но и это ещё не всё: проводятся конференции, круглые столы, выставки. В процесс включаются и студенты местных учебных заведений, выступая с докладами о молодых коминтерновцах.