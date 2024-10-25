Сегодня, 25 октября, Глава Башкирии посетил Межвузовский студенческий кампус. Радий Хабиров ознакомился с научно-техническими достижениями Евразийского НОЦ. На выставке были представлены экспозиции лучших творческих работ ученых и студентов.
Директор управляющей компании Евразийского НОЦ Наталия Латыпова рассказала, что сегодня реализуется 10 комплексных технологических проектов по 4 приоритетным направлениям.
Участниками Центра стали 42 организации, среди них 6 вузов, включая Сколтех, 3 научные организации, 32 предприятия. За время деятельности НОЦ получено 2319 патентов, разработана и передана в производство 471 передовая технология и высокотехнологичная продукция, создано 8558 новых высокотехнологичных рабочих мест. На базе созданного Центра развития компетенций Евразийского НОЦ подготовлено 8193 исследователя по 20 типам образовательных программ,
Руководитель республики вместе с научным руководителем Национального центра физики и математики, академиком РАН Александром Сергеевым ознакомились с разработками лаборатории интеллектуальных программно-аппаратных робототехнических комплексов, созданной на базе УГНТУ совместно с индустриальным партнером ООО «Авиатех».
Руководитель лаборатории Андрей Краснов рассказал, что на базе лаборатории создаются системы сортировки деталей с помощью технического зрения и мобильные тележки для перевозки грузов во внутрицеховом и внутрискладском хозяйстве. На оснащение лаборатории было выделено 9 млн рублей.
Радий Хабиров отметил важность быстрого внедрения научных разработок вузов, входящих в Евразийский НОЦ, в промышленное производство.
Проректор Башкирского государственного аграрного университета Иван Чудов рассказал, что молодые ученые из лаборатории селекционно-генетических и молекулярно-клеточных технологий в животноводстве и растениеводстве их вуза разработали высококачественные, устойчивые к заболеваниям и сложным погодным условиям сорта сельскохозяйственных растений. Они приспособлены к погодным условиям девяти регионов Уральского округа. Это картофель «Ирендык», лук «Иглинский-2» и клевер «Ванюша». Проходят испытания нового сорта гороха «Радуга» и пшеницы мягкой яровой «Сарра».
Свои разработки представили ученые Башкирского государственного медуниверситета. Например, в вузе разработали гель для 3D-печати искусственных органов. Кроме того, благодаря разработкам ученых БГМУ врачи спасли жизнь пациенту с аневризмой аорты. Они провели высокотехнологичную операцию по установлению стент-графта, впервые использовав для навигации искусственную аорту. Ректор БГМУ Валентин Павлов пояснил, что ученые вуза начали изготавливать такие протезы на 3D-принтере. Лаборатория аддитивных технологий проводит комплексы лабораторных, биомедицинских испытаний керамических материалов, которые в последующем будут использованы в реконструктивной хирургии, травматологии и ортопедии, онкологии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии и других направлениях. Идет работа и над проектом «Микробиом глаза», который ляжет в основу новых подходов в офтальмологии.
В то же время в передовой инженерной школе «Моторы будущего» Уфимского университета науки и технологий создают новые типы электрических двигателей, работают над задачами, которые ставит гражданская и боевая авиация.
Радию Хабирову продемонстрировали и гоночный болид, который сконструирован и собран студентами КБ Уфимского университета науки и технологий. Он побывал на всемирных гонках «Формула Студент».
Фото: bashinform.ru