Радий Хабиров ознакомился с научно-техническими достижениями Евразийского НОЦ

Свои разработки представили ученые Башкирского государственного медуниверситета. Например, в вузе разработали гель для 3D-печати искусственных органов. Кроме того, благодаря разработкам ученых БГМУ врачи спасли жизнь пациенту с аневризмой аорты. Они провели высокотехнологичную операцию по установлению стент-графта, впервые использовав для навигации искусственную аорту. Ректор БГМУ Валентин Павлов пояснил, что ученые вуза начали изготавливать такие протезы на 3D-принтере. Лаборатория аддитивных технологий проводит комплексы лабораторных, биомедицинских испытаний керамических материалов, которые в последующем будут использованы в реконструктивной хирургии, травматологии и ортопедии, онкологии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии и других направлениях. Идет работа и над проектом «Микробиом глаза», который ляжет в основу новых подходов в офтальмологии.