Радий Хабиров встретился с министром образования Каракалпакстана

В Узбекистане планируют открыть представительство Евразийского научно-образовательного центра. Этот и другие вопросы тесного сотрудничества с одним из регионов зарубежного государства сегодня обсудили в Уфе. Радий Хабиров провёл рабочую встречу с министром высшего образования, науки и инноваций Республики Каракалпакстан Батырбеком Каипбергеновым.

Стороны говорили о насыщении существующей между двумя республиками дорожной карты конкретными действиями. Сам же документ был подписан после визита башкирской делегации в Узбекистан.

Мы предлагаем сотрудничество в сфере подготовки специалистов для ключевых отраслей развивающейся экономики Узбекистана. Нам это интересно, у нас есть все ресурсы для этого. Сегодня из почти 11 тысяч иностранных студентов, которые обучаются в вузах Башкортостана, каждый десятый – из Узбекистана. А на базе Башкирского государственного педагогического университета год назад открыли Центр узбекского языка.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Делегация республики Каракалпакстан приехала в нашу республику для участия в международном форуме «Наука и индустрия: стратегия – 2030». Гости заинтересованы в сотрудничестве. В частности, речь идёт о сфере высшего и среднеспециального образования.

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