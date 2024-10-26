Радий Хабиров встретился с министром образования Каракалпакстана

В Узбекистане планируют открыть представительство Евразийского научно-образовательного центра. Этот и другие вопросы тесного сотрудничества с одним из регионов зарубежного государства сегодня обсудили в Уфе. Радий Хабиров провёл рабочую встречу с министром высшего образования, науки и инноваций Республики Каракалпакстан Батырбеком Каипбергеновым.
Стороны говорили о насыщении существующей между двумя республиками дорожной карты конкретными действиями. Сам же документ был подписан после визита башкирской делегации в Узбекистан.
Делегация республики Каракалпакстан приехала в нашу республику для участия в международном форуме «Наука и индустрия: стратегия – 2030». Гости заинтересованы в сотрудничестве. В частности, речь идёт о сфере высшего и среднеспециального образования.