В Уфе прошёл окружной форум Комитета семей воинов Отечества ПФО

Надёжный тыл приближает победу на фронте. В Уфе прошёл окружной форум Комитета семей воинов Отечества. В мероприятии приняли участие порядка 200 участников со всех регионов Поволжья. Они обсудили юридическую, психологическую помощь солдатам СВО и их родным, вопросы реабилитации и денежных выплат.

Это не выставочные экспонаты. После формирования очередного гуманитарного конвоя окопные свечи, тёплые вещи, игрушки ручной работы и мини-печки отправят нашим бойцам на передовую. Волонтёры движения «Надёжный тыл Башкортостана» собирают посылки по заявкам военнослужащих.

В кампусе Евразийского НОЦ — представители всех Приволжских отделений Комитета семей воинов Отечества. До начала официальной части они в неформальной обстановке успели обсудить свою деятельность. Работают сообща друг с другом.

С первых дней СВО Башкортостан начал оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса. А когда на защиту исторических земель встали добровольцы и мобилизованные, республика и их окружила своей поддержкой.

Региональное отделение Комитета семей воинов Отечества открылось в апреле прошлого года. В день активисты получают десятки обращений от военнослужащих и их родных. Решить все вопросы самостоятельно было бы невозможно. Организацию активно поддерживают руководство и правительство Башкортостана, главы районных, городских администраций. Многие инициативы и проекты филиала — пример для всей страны. Санаторно-курортное лечение участников СВО и их родных, сейчас обсуждается продвижение в очереди на ЭКО.