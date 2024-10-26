Кафедре журналистики УУНиТ исполнилось 35 лет

Кафедре журналистики исполнилось 35 лет. В УУНиТ сегодня собрались ее основатели и выпускники, многих из которых сейчас знает вся республика. На кафедре подготовили уже не одно поколение журналистов. А создана она была в 1990 году, пройдя нелегкий путь к тому, чтобы распахнуть свои двери перед первыми абитуриентами.