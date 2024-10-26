Кафедре журналистики УУНиТ исполнилось 35 лет

Кафедре журналистики исполнилось 35 лет. В УУНиТ сегодня собрались ее основатели и выпускники, многих из которых сейчас знает вся республика. На кафедре подготовили уже не одно поколение журналистов. А создана она была в 1990 году, пройдя нелегкий путь к тому, чтобы распахнуть свои двери перед первыми абитуриентами.
В те годы в республике давно назревала необходимость в подготовке профессиональных кадров. Росло количество СМИ, причем на разных языках. А обученных специалистов не хватало. Решение было одно — создать кафедру.
Развитие кафедры продолжается и по сей день. Меняются средства массовой информации, поэтому от требования времени не отстает и образовательная программа. Так на кафедре появилась специальность «Цифровые коммуникации и новые медиа».