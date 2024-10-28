Федеральный эксперт высоко оценил опыт Общественной палаты Башкирии

Опыт Общественной палаты Башкортостана необходимо тиражировать на другие регионы. Члены палаты представили заместителю председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александру Терновцову свой опыт.

Он отметил, что по действующим в стране общественным советам проведено масштабное исследование и подготовлен специальный доклад. И наш регион в лидерах. Также обсудили перспективы дальнейшей деятельности общественных советов при органах региональной и муниципальной власти.