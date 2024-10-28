Радий Хабиров поручил обратить внимание на проблему загруженных электричек

По Шакшинскому мосту достаточно большое количество обращений. Что там происходит? Это решаемо? Что происходит на железнодорожной платформе. Проведите переговоры с РЖД.

И. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова сообщила, что мост закрыт с 23 октября по 24 ноября для капитального ремонта в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Ведутся переговоры с РЖД для изменения логистики.

Хабиров подчеркнул, что быстрее решить вопрос можно через непосредственные звонки, а не письма. В условиях закрытия моста жителям рекомендуют пользоваться электричками, которые были усилены, а также изменены маршруты автобусов. Также работает паром на речной переправе «Князево». Для автомобилистов предусмотрены альтернативные пути объезда, включая федеральную трассу М-5.