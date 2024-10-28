В Уфе открылся форум по этнотуризму

В Уфе открылся IV Международный форум по этнотуризму. В рамках мероприятия организован финал премии «Маршрут года». Программа включает в себя пленарную сессию и круглые столы, где выступят лучшие эксперты отрасли туриндустрии, сотрудники компаний из разных регионов России.

Также организовали выставку «Народно-художественные промыслы». На ней ремесленники показали различные национальные товары. Есть и представители семейных мастерских, которые производят дома нагайки, камчу, нагрудники и другие традиционные украшения.