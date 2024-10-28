В Уфе открылся форум по этнотуризму

В Уфе открылся IV Международный форум по этнотуризму. В рамках мероприятия организован финал премии «Маршрут года». Программа включает в себя пленарную сессию и круглые столы, где выступят лучшие эксперты отрасли туриндустрии, сотрудники компаний из разных регионов России.
Также организовали выставку «Народно-художественные промыслы». На ней ремесленники показали различные национальные товары. Есть и представители семейных мастерских, которые производят дома нагайки, камчу, нагрудники и другие традиционные украшения.
В форуме принимают участие представители туристической отрасли из более 50 регионов России. В рамках мероприятия пройдет всероссийская туристская премия «Маршрут года» – это отраслевая награда, присуждаемая за достижения в области создания и развития туристических маршрутов и экскурсионных программ. Форум продлится до 29 октября, за это время презентуют финалистов премии и проведут итоговое заседание экспертной группы.