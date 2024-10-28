Поддержка участников СВО и увеличение кадров на производстве: итоги оперативки с Радием Хабировым

В республике создадут отряд женщин для помощи бойцам СВО в госпиталях. Соответствующее поручение дал Радий Хабиров сегодня на еженедельном оперативном совещании. Требуется проработка этого решения и подключения Министерства обороны, в частности, для получения в последующем активистками статуса ветерана.
Отряд женщин, который будет создан в республике, не столько медицинского значения, а больше волонтерского. К примеру, они могли бы помогать врачам — готовить бойцов к операции, взять на себя дежурства. Радий Хабиров сказал, что к нему лично обращались активистки с желанием работать в госпиталях, в том числе те женщины, которые потеряли своих близких на спецоперации.
Ещё одному сыну Башкортостана присвоено звание Героя России — посмертно. Максим Рыбаков родился в поселке Верхняя Арша Белорецкого района. У военного много наград, полученных им за героизм и мужество. Радий Хабиров сообщил, что встретится с мамой бойца.
Потребность в рабочих профессиях по-прежнему остается высокой. На особом счету, учитывая реалии, специальности оборонно-промышленного комплекса. Колледжи в этом году увеличили количество мест для тех, кто хочет учиться профессиям машиностроительной отрасли, на 675. Полтысячи из них на платной основе. Однако этого недостаточно, отметил глава республики и поручил увеличить количество бюджетных мест.
Говорили на заседании о дорогах, о тех, что «фонят». Радий Хабиров поручил заняться ремонтом трассы «Айгырбаткан – Гусево» в Абзелиловском районе. Её протяженность чуть более 18 километров. Дорога имеет важное логистическое значение, соединяя треть муниципалитета с райцентром. Её включат в программу фонящих дорог, реализуемую в регионе.