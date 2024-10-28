Поддержка участников СВО и увеличение кадров на производстве: итоги оперативки с Радием Хабировым

В республике создадут отряд женщин для помощи бойцам СВО в госпиталях. Соответствующее поручение дал Радий Хабиров сегодня на еженедельном оперативном совещании. Требуется проработка этого решения и подключения Министерства обороны, в частности, для получения в последующем активистками статуса ветерана.

Отряд женщин, который будет создан в республике, не столько медицинского значения, а больше волонтерского. К примеру, они могли бы помогать врачам — готовить бойцов к операции, взять на себя дежурства. Радий Хабиров сказал, что к нему лично обращались активистки с желанием работать в госпиталях, в том числе те женщины, которые потеряли своих близких на спецоперации.

Этот вопрос курирует Главное медицинское управление Министерства обороны, мы выйдем к ним с запросом. Такое согласование необходимо ещё и для того, чтобы наши жительницы могли получить статус ветерана боевых действий, а это уже определённые льготы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ещё одному сыну Башкортостана присвоено звание Героя России — посмертно. Максим Рыбаков родился в поселке Верхняя Арша Белорецкого района. У военного много наград, полученных им за героизм и мужество. Радий Хабиров сообщил, что встретится с мамой бойца.

У него осталась мама, я сам с ней встречусь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан.

Потребность в рабочих профессиях по-прежнему остается высокой. На особом счету, учитывая реалии, специальности оборонно-промышленного комплекса. Колледжи в этом году увеличили количество мест для тех, кто хочет учиться профессиям машиностроительной отрасли, на 675. Полтысячи из них на платной основе. Однако этого недостаточно, отметил глава республики и поручил увеличить количество бюджетных мест.

Экономика военного времени нуждается в людях. Производственные мощности загружены на 80 процентов. А людей не хватает. Мыслите государственно. Надо сделать прогнозы, собрать колледжи и предприятия. Жду от вас предложений. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан