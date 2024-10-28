В Уфе прошёл IV Международный форум по этнотуризму

900 тысяч туристов посетили Башкортостан в этом году. Из них 119 тысяч побывали на юбилее Уфы. Гостей в республику привлекает обновленная инфраструктура, природное богатство и новые объекты размещения. Вопросы развития этнотуризма обсуждались сегодня на IV Международном форуме.
Научиться ткать ковры, вязать или готовить башкирский чай. Всё это возможно в недавно открывшейся юрте в Геопарке «Торатау». Этот проект стал известен далеко за пределами Башкортостана и теперь участвует во всероссийском конкурсе в четырёх номинациях.
Туризм в Башкортостане активно развивается, в том числе за счет обновления инфраструктуры. В апреле был запущен пригородный поезд «Айгир». Только за летний период им воспользовались 76 тыс. путешественников. На прошедшем оперативном совещании Радий Хабиров дал поручение расширить направления движения поезда.
Множество этнопарков, колодно-бортевая пасека «Торатау», этнографический музей «Бабай Уттары» и башкирская усадьба «Алтын кош». В Башкортостане немало туристических локаций, где можно погрузиться в культуру региона. Не случайно именно столица республики принимает IV Международный форум по этнотуризму.
Форум стартовал 27 октября. Его цель — изучить опыт в сфере сохранения и развития этнической культуры, поддержать бренды территорий, укрепить межрегиональные и международные связи в области туризма в Башкортостане.
В программе форума пленарная сессия, выступления лучших экспертов отрасли туриндустрии, представителей организаций из разных регионов России. Было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством предпринимательства и туризма Башкортостана и туроператором из Москвы.
Впереди еще один день форума. Завтра подведут итоги всероссийской премии «Маршрут года». Участники представили тематические проекты с посещением достопримечательностей. За победу поборются 299 заявок из 55 регионов страны.