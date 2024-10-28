В Уфе прошёл IV Международный форум по этнотуризму

900 тысяч туристов посетили Башкортостан в этом году. Из них 119 тысяч побывали на юбилее Уфы. Гостей в республику привлекает обновленная инфраструктура, природное богатство и новые объекты размещения. Вопросы развития этнотуризма обсуждались сегодня на IV Международном форуме.

Научиться ткать ковры, вязать или готовить башкирский чай. Всё это возможно в недавно открывшейся юрте в Геопарке «Торатау». Этот проект стал известен далеко за пределами Башкортостана и теперь участвует во всероссийском конкурсе в четырёх номинациях.

Мы, как местные жители, представители башкирского народа, которые в точности знают особенности башкирского гостеприимства, историю, культуру Башкортостана, мы должны и рады своими знаниями поделиться с нашими гостями.

Ильвира Захарова, геогид Геопарка «Торатау»

Молодежь — они много не знают. Люди среднего возраста с ностальгией прикасаются ко всему, что мы им показываем. Допустим, в историко-культурном центре, в нашей юрте. Они говорят: «Вот это у моей бабушки было, это у дедушки было, это мы в деревне видели раньше».

Зухра Искандарова, геогид Геопарка «Торатау»

Туризм в Башкортостане активно развивается, в том числе за счет обновления инфраструктуры. В апреле был запущен пригородный поезд «Айгир». Только за летний период им воспользовались 76 тыс. путешественников. На прошедшем оперативном совещании Радий Хабиров дал поручение расширить направления движения поезда.

Любовь Викторовна, надо начинать переговоры с РЖД. Они с большим удовольствием отзовутся, потому что это деньги. Начинайте, Зухра Маулитбаевна вам передаст, где у нас популярно, это всё выстреливает, давайте. И мы говорили с вами, это тоже очень важная история, по-моему, 15 декабря у нас пойдет фирменный поезд Москва — Уфа, мы возвращаем его. Раньше он был 39-40, сейчас 49-50. А вот «Айгир» надо посмотреть, они же и новые туда ставят составы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе прошёл IV Международный форум по этнотуризму

Множество этнопарков, колодно-бортевая пасека «Торатау», этнографический музей «Бабай Уттары» и башкирская усадьба «Алтын кош». В Башкортостане немало туристических локаций, где можно погрузиться в культуру региона. Не случайно именно столица республики принимает IV Международный форум по этнотуризму.

Форум стартовал 27 октября. Его цель — изучить опыт в сфере сохранения и развития этнической культуры, поддержать бренды территорий, укрепить межрегиональные и международные связи в области туризма в Башкортостане.

В Башкортостане не так много дворцов и храмов, которым сотни лет. Потому что наша культура исторически была кочевой. У нас есть природа, этника, история народов, которые здесь проживают. Важно упаковать всё это в туристический пакет. Мы начали этим заниматься. Туризм в Башкортостане, на мой взгляд, переживает очень динамичный этап развития. Если раньше туристов больше интересовали, например, сплавы, то сейчас мы предлагаем комплексные решения, начиная с инфраструктуры. Это делает республику туристически привлекательным регионом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В программе форума пленарная сессия, выступления лучших экспертов отрасли туриндустрии, представителей организаций из разных регионов России. Было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством предпринимательства и туризма Башкортостана и туроператором из Москвы.

Впереди еще один день форума. Завтра подведут итоги всероссийской премии «Маршрут года». Участники представили тематические проекты с посещением достопримечательностей. За победу поборются 299 заявок из 55 регионов страны.

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