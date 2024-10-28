В Уфе прошёл IV Международный форум по этнотуризму

Любовь Викторовна, надо начинать переговоры с РЖД. Они с большим удовольствием отзовутся, потому что это деньги. Начинайте, Зухра Маулитбаевна вам передаст, где у нас популярно, это всё выстреливает, давайте. И мы говорили с вами, это тоже очень важная история, по-моему, 15 декабря у нас пойдет фирменный поезд Москва — Уфа, мы возвращаем его. Раньше он был 39-40, сейчас 49-50. А вот «Айгир» надо посмотреть, они же и новые туда ставят составы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан