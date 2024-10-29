В Уфе выдали удостоверения участникам проекта «Юный шагитовец»

Участники проекта «Юный шагитовец» получили сегодня удостоверения. Медиашкола башкирской журналистики — проект, реализуемый на грант главы республики. 30 детей со всего Башкортостана в возрасте от 4-х до 14 лет погружались в профессию репортера.

В течение пяти дней ребята, прошедшие конкурсный отбор, учились писать статьи, сказки на башкирском языке, постигали азы фотографирования и монтажа. Сегодня в Доме музея Шагита Худайбердина состоялась встреча детей с участниками СВО, среди которых наш коллега Павел Самойлин, вернувшийся со спецоперации по ранению. Он вручил детям удостоверения и пожелал успехов в профессии.