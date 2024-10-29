В Башкирии гимназия им. Муртазы Рахимова отметила 65-летие

В этом году Башкирской республиканской гимназии-интернату №3 имени первого Президента Башкортостана Муртазы Рахимова исполнилось 65 лет. Праздник отметили в стенах родного учреждения учителя-ветераны и выпускники разных поколений, которые встретились, чтобы вспомнить школьные годы и увидеть своими глазами, как после ремонта преобразилось учебное заведение. А почетные гости наградили педагогов госнаградами.
Башкирские танцы, песни и постановки на родном языке. Любовь к национальной культуре прививают еще со школьной скамьи. Башкирская республиканская гимназия-интернат №3 города Кумертау — одна из старейших в республике. За 65 лет она проводила во взрослую жизнь не одно поколение школьников.
Чтобы стать одним из лучших, за всё время учебное заведение претерпело множество изменений. В год, когда Юрий Гагарин вышел в открытый космос, тогда ещё школе присвоили его имя. Позже она стала республиканской башкирской гимназией и в прошлом году получила имя первого Президента Башкортостана.
В актовом зале собрались выпускники разных лет. На юбилей приехали и те, кому вручили аттестаты всего пару месяцев назад. Артур Сайфуллин поступил в Уфимский нефтяной, чтобы исполнить свою мечту — добыть как можно больше «черного золота». Проведенные 11 лет за партой родной гимназии оставили самые теплые воспоминания.
Учебное заведение окончили многие ныне известные деятели республики и страны, в их числе оказался и солист группы «Ласковый май», кумир миллионов — Юрий Шатунов. Учителя-ветераны надеются, что стены кабинета музыки украсит еще не одна рамка с фотографией.