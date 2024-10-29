В Башкирии гимназия им. Муртазы Рахимова отметила 65-летие

За три года мы проделали большую, огромную работу с коллективом, с педагогами гимназии. Было присвоено указом Главы Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым имя Муртазы Губайдулловича Рахимова. Наши выпускники два года подряд пишут ЕГЭ на 100 баллов, поступаемость в этом году составила 97% — поступаемость в вузы Республики Башкортостан и Российской Федерации.

Шаймурат Тимербулатов, директор гимназии № 3 им. М. Г. Рахимова /2021–2024 гг./, отличник образования Республики Башкортостан