В Башкирии гимназия им. Муртазы Рахимова отметила 65-летие

В этом году Башкирской республиканской гимназии-интернату №3 имени первого Президента Башкортостана Муртазы Рахимова исполнилось 65 лет. Праздник отметили в стенах родного учреждения учителя-ветераны и выпускники разных поколений, которые встретились, чтобы вспомнить школьные годы и увидеть своими глазами, как после ремонта преобразилось учебное заведение. А почетные гости наградили педагогов госнаградами.

Башкирские танцы, песни и постановки на родном языке. Любовь к национальной культуре прививают еще со школьной скамьи. Башкирская республиканская гимназия-интернат №3 города Кумертау — одна из старейших в республике. За 65 лет она проводила во взрослую жизнь не одно поколение школьников.

Заходишь за порог гимназии, сразу нахлынули те чувства, которые были 25-30 лет назад, когда мы учились в данной школе. Здесь могут получить хорошее, качественное образование дети близлежащих районов, не только города Кумертау, потому что у гимназии есть хороший интернат, где очень хорошие условия проживания. Почему я два раза подчеркиваю слово «хороший», потому что, действительно, в этом году в гимназии прошел капитальный ремонт, и на сегодняшний день это одно из лучших учебных заведений, которое отвечает современным требованиям.

Урал Кильсенбаев, и. о. первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Чтобы стать одним из лучших, за всё время учебное заведение претерпело множество изменений. В год, когда Юрий Гагарин вышел в открытый космос, тогда ещё школе присвоили его имя. Позже она стала республиканской башкирской гимназией и в прошлом году получила имя первого Президента Башкортостана.

Фото №1 - В Башкирии гимназия им. Муртазы Рахимова отметила 65-летие

За три года мы проделали большую, огромную работу с коллективом, с педагогами гимназии. Было присвоено указом Главы Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым имя Муртазы Губайдулловича Рахимова. Наши выпускники два года подряд пишут ЕГЭ на 100 баллов, поступаемость в этом году составила 97% — поступаемость в вузы Республики Башкортостан и Российской Федерации.

Шаймурат Тимербулатов, директор гимназии № 3 им. М. Г. Рахимова /2021–2024 гг./, отличник образования Республики Башкортостан

В актовом зале собрались выпускники разных лет. На юбилей приехали и те, кому вручили аттестаты всего пару месяцев назад. Артур Сайфуллин поступил в Уфимский нефтяной, чтобы исполнить свою мечту — добыть как можно больше «черного золота». Проведенные 11 лет за партой родной гимназии оставили самые теплые воспоминания.

Эта школа уже реально как будто второй дом. Не зря говорят, учитель — ваша вторая мама, а школа — ваш второй дом. Привык так сильно к ней, когда уехал в Уфу учиться, было непривычно, всё сложно, а вот когда приехал сюда на День учителя, здесь чуть слезу не пустил, когда вернулся в свои края, так сказать.

Артур Сайфуллин, выпускник гимназии №3 им. М.Г. Рахимова, студент УГНТУ

Учебное заведение окончили многие ныне известные деятели республики и страны, в их числе оказался и солист группы «Ласковый май», кумир миллионов — Юрий Шатунов. Учителя-ветераны надеются, что стены кабинета музыки украсит еще не одна рамка с фотографией.

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