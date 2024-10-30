В Уфе проходит этнообразовательная смена «Ғилем»

В Уфе стартовали этнообразовательная смена для детей из регионов России и стран СНГ и семинар-совещание для их педагогов. На трехдневную образовательную программу прибыли учителя башкирского языка и литературы, педагоги организаций дополнительного и дошкольного образования и обучающиеся из Челябинской, Оренбургской, Самарской, Курганской областей и Пермского края.
В списках участников и представители Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа и Казахстана. Семинар проводится в целях повышения квалификации учителей башкирского языка и литературы, а также обсуждения и обобщения педагогического опыта.
Мероприятия проводятся в рамках реализации государственной программы «Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан» и проводятся на базе Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 им. Рами Гарипова. Участников ждут образовательные треки, мастер-классы, педагогические мастерские и посещение высших учебных заведений города. Также для всех участников будут организованы просмотр фильма «Таганок» и посещение спектакля «Мы…Наследники» Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури.