В Уфе проходит этнообразовательная смена «Ғилем»

В Уфе стартовали этнообразовательная смена для детей из регионов России и стран СНГ и семинар-совещание для их педагогов. На трехдневную образовательную программу прибыли учителя башкирского языка и литературы, педагоги организаций дополнительного и дошкольного образования и обучающиеся из Челябинской, Оренбургской, Самарской, Курганской областей и Пермского края.

В списках участников и представители Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа и Казахстана. Семинар проводится в целях повышения квалификации учителей башкирского языка и литературы, а также обсуждения и обобщения педагогического опыта.