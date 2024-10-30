В Уфе определили победителей туристской премии «Маршрут года»

В Уфе определены победители Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Конкурс проводится в 12-й раз, Башкортостан принимает в нем участие в шестой. Если в первые годы республика выдвигала на соискание награды всего один-два проекта, то в последние годы их число значительно увеличилось.
В 2024 в различные номинации конкурса было выпущено 56 проектов. Как отметили организаторы, это отражает то, что сфере туризма в Башкортостане уделяется большое внимание, отрасль развивается.
Победителей Всероссийской туристской премии «Маршрут года» определяли по более чем десятку номинаций. Среди них – военные, исторические, этнографические, оздоровительные, велосипедные, приключенческие маршруты, различные туры, экскурсии. Представители Башкортостана одержали победы по самым разным направлениям. Так, музейный комплекс «Шульган-Таш» занял первое место в номинации «Лучший музейный тур».