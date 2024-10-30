В Уфе определили победителей туристской премии «Маршрут года»

В Уфе определены победители Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Конкурс проводится в 12-й раз, Башкортостан принимает в нем участие в шестой. Если в первые годы республика выдвигала на соискание награды всего один-два проекта, то в последние годы их число значительно увеличилось.

В 2024 в различные номинации конкурса было выпущено 56 проектов. Как отметили организаторы, это отражает то, что сфере туризма в Башкортостане уделяется большое внимание, отрасль развивается.