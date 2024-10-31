Радий Хабиров вручил госнаграды работникам дорожного хозяйства

Радий Хабиров вручил награды представителям дорожной отрасли. Для республики это особенная сфера. Башкортостан по протяженности автомобильных дорог на втором месте в России. За последние годы были реализованы крупные инфраструктурные проекты.

Завершено строительство моста-вставки через реку Белую, реконструирована транспортная развязка на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди, введен Зининский переезд, запущено движение по Восточному выезду. Развитие дорожной сети продолжается.

Дорожная сеть растёт и обновляется. Во многом благодаря активному участию в национальных и федеральных проектах. В рамках масштабного проекта «Южные ворота» – а это 16 млрд рублей – в начале октября запустили движение по транспортной развязке по улице Генерала Рыленко и продолжаем реконструкцию улицы Пугачева. Начиная с 2019 года выделяем муниципалитетам средства на отсыпку дорог к населённым пунктам. Шаг за шагом отсыпали уже более 2,6 тысячи км. С 2022 года впервые стали выделять средства на ремонт подъездных дорог к садовым товариществам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В зале собрались люди, так или иначе причастные к дорожной сфере. Результаты их труда может лицезреть каждый. Радий Хабиров вручил государственные награды работникам отрасли.

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