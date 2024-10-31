Радий Хабиров вручил госнаграды работникам дорожного хозяйства

Радий Хабиров вручил награды представителям дорожной отрасли. Для республики это особенная сфера. Башкортостан по протяженности автомобильных дорог на втором месте в России. За последние годы были реализованы крупные инфраструктурные проекты.
Завершено строительство моста-вставки через реку Белую, реконструирована транспортная развязка на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди, введен Зининский переезд, запущено движение по Восточному выезду. Развитие дорожной сети продолжается.
В зале собрались люди, так или иначе причастные к дорожной сфере. Результаты их труда может лицезреть каждый. Радий Хабиров вручил государственные награды работникам отрасли.