Радий Хабиров вручил госнаграды работникам дорожного хозяйства

Дорожная сеть растёт и обновляется. Во многом благодаря активному участию в национальных и федеральных проектах. В рамках масштабного проекта «Южные ворота» – а это 16 млрд рублей – в начале октября запустили движение по транспортной развязке по улице Генерала Рыленко и продолжаем реконструкцию улицы Пугачева. Начиная с 2019 года выделяем муниципалитетам средства на отсыпку дорог к населённым пунктам. Шаг за шагом отсыпали уже более 2,6 тысячи км. С 2022 года впервые стали выделять средства на ремонт подъездных дорог к садовым товариществам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан