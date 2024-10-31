В Уфе состоялась премьера анимационного сериала «Мектеп ТВ»

В кинотеатре «Родина» состоялась премьера башкирского анимационного сериала «Мектеп ТВ» производства Artwall и киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова. Зрители смогли увидеть первый эпизод масштабного проекта, созданного при участии Министерства культуры республики.

По сюжету трое юных журналистов из школьного телевизионного кружка отправляются в путешествие по Башкортостану. Их задача – снять захватывающий сюжет на конкурс. В первом эпизоде команда оказывается в Белорецком районе, где на каждом шагу ребят ждут удивительные открытия.