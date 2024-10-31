Радий Хабиров встретился с молодыми чиновниками Башкирии

Открытый диалог с главой Башкортостана на тему «Госслужба как миссия». Радий Хабиров принял участие в Республиканском форуме молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт. Башкортостан».
Около двухсот молодых людей со всех районов и городов республики собрались на площадке парка «Патриот». Форум проводится в целях создания условий для развития профессиональных и универсальных компетенций у государственных служащих до 35 лет. На протяжении двух дней молодых чиновников знакомили с ключевыми региональными и федеральными проектами в области профессионального развития.
В таком формате молодые чиновники встречаются впервые. В программе лекции, мастер-классы, панельные дискуссии и мотивационные сессии. Итогом двухдневной работы стала встреча с главой Башкортостана, которая прошла в формате открытого диалога. Радий Хабиров ответил на вопросы.