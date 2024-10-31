Радий Хабиров встретился с молодыми чиновниками Башкирии

Открытый диалог с главой Башкортостана на тему «Госслужба как миссия». Радий Хабиров принял участие в Республиканском форуме молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт. Башкортостан».

Около двухсот молодых людей со всех районов и городов республики собрались на площадке парка «Патриот». Форум проводится в целях создания условий для развития профессиональных и универсальных компетенций у государственных служащих до 35 лет. На протяжении двух дней молодых чиновников знакомили с ключевыми региональными и федеральными проектами в области профессионального развития.

Здорово, что вы, молодые ребята, выбрали такую непростую, но очень важную работу. Взяли на себя ответственность за развитие нашей республики. Многие из вас со временем станут частью управленческой команды Башкортостана. Поэтому мы решили, что будем проводить такие встречи, чтобы помочь вам в работе и решении наших общих задач.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В таком формате молодые чиновники встречаются впервые. В программе лекции, мастер-классы, панельные дискуссии и мотивационные сессии. Итогом двухдневной работы стала встреча с главой Башкортостана, которая прошла в формате открытого диалога. Радий Хабиров ответил на вопросы.

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