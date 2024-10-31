Радий Хабиров встретился с молодыми чиновниками Башкирии

Здорово, что вы, молодые ребята, выбрали такую непростую, но очень важную работу. Взяли на себя ответственность за развитие нашей республики. Многие из вас со временем станут частью управленческой команды Башкортостана. Поэтому мы решили, что будем проводить такие встречи, чтобы помочь вам в работе и решении наших общих задач.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан