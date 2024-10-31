Спортсмены из Башкирии завоевали золотые медали на Кубке России по греко-римской борьбе

Две золотые и одну бронзовую награду завоевали башкирские спортсмены на Кубке России по греко-римской борьбе на призы главы республики. Турнир проводился в Уфе в четвертый раз и собрал более 150 сильнейших представителей «классики». Адлан Амриев и Нохчо Лабазанов стали победителями соревнований. Эрик Шамилов поднялся на третье место.
Два решающих в этой схватке балла помогли борцу из Башкортостана Адлану Амриеву победить в полуфинале и продолжить борьбу за личный Кубок России.
Его соперником в финале стал Мухаммад Евлоев. Ранее Амриев уже побеждал его на Спартакиаде в Уфе и на первенстве страны среди спортсменов до 24 лет. Оказался он сильнее и на этот раз.
Еще одним победителем Кубка России стал чемпион страны и победитель игр БРИКС Нохчо Лабазанов. Эрик Шамилов завоевал бронзу. Его медаль стала первой для сборной республики на этом турнире.
В Уфе Кубок России среди мужчин в личном и командном зачете по греко-римской борьбе на призы Главы Республики проходил в четвертый раз. Более 150 спортсменов боролись за награды в 10 весовых категориях.
Поддержал медальную традицию Анвар Аллахьяров. В прошлом году в Уфе на этом турнире его брат-близнец Январ Аллахьяров стал серебряным призером. У Анвара получилось выиграть золотую медаль. Пятое место заняли Саид-Хусейн Бакаев и Семён Панов из Белорецка и Басхан Саидов из Уфы. В командном зачете обладателем кубка стали представители Краснодарского края.