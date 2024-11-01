Алексей Касьянов посетил стройплощадку поликлиники в Бакалинском районе

Главный федеральный инспектор по Башкортостану посетил стройплощадку будущей поликлиники в Бакалинском районе. Алексей Касьянов провел проверку по поручению полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Возведение современного медицинского корпуса стоимостью 440 млн рублей реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Он рассчитан на 150 посещений в смену. В здании разместят консультативно-диагностический блок, фильтр-боксы с отдельным входом, кабинеты специалистов, женскую консультацию и администрацию районной больницы.