Аграрии Башкирии отметили профессиональный праздник

Работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Башкортостана отмечают свой профессиональный праздник. Минувший сезон для аграриев республики выдался непростым. Из-за проливных дождей властям пришлось вводить режим ЧС регионального значения. Тем не менее труженики смогли обеспечить продовольственную независимость, удержать лидирующие позиции среди российских субъектов, а по некоторым видам культур ожидают рекордные урожаи. С такими успехами сельхозработников поздравил Глава Башкортостана.

Армия тружеников сельского хозяйства Башкортостана насчитывает порядка 100 тысяч человек. И для каждого это не только профессия, а призвание, дело всей жизни. Многие аграрии работают на земле долгие десятилетия, имея в трудовой книжке лишь одну запись. Они вносят значительный вклад в укрепление статуса республики как аграрного региона.

И даже в самый непростой сезон, когда пришла ранняя весна, а после — холодное и дождливое лето, смогли доказать свой профессионализм. Собрали более 3 млн 200 тыс. тонн хлеба, что покрывает потребность жителей республики. Ожидаются рекордные урожаи по техническим культурам — сахарной свёкле и масличным. Свой вклад в достойные результаты внесли и ветераны отрасли.

За достижение высоких результатов и преданность профессии хочу отметить тракториста сельхозкооператива «Дружба» Александра Валерьевича Васильева из Аургазинского района, который трудится в поле вот уже более 40 лет. Александр Валерьевич — один из лучших трактористов района. Всегда и во всем первый, он подготовил десятки молодых механизаторов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За многолетний труд Александр Васильев получил из рук главы республики медаль «За трудовую доблесть». Большую часть жизни механизатор проработал на тракторах МТЗ. Современную сельхозтехнику он сравнивает с новыми иномарками.

Животноводство тоже вышло на новый уровень. До 2030 года в Башкортостане откроют 50 мегаферм, строительство которых уже началось. Инвестиции исчисляются миллиардами рублей, а прибыль будет ещё выше. Индустриализация молочной отрасли позволит получать региону более миллиона тонн товарного молока при внутреннем потреблении в 630 тысяч. Излишки уйдут на экспорт. А держится вся эта отрасль во многом на простых жителях села. Одна из них — Ильмира Камалова, которая в профессии уже 20 лет.

В честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Радий Хабиров вручил аграриям почётные звания и государственные награды. Далее тружеников полей пригласили в Конгресс-холл. Хотя все они из разных районов Башкортостана, общий язык нашли сразу. Рассказывали друг другу об успехах, делились опытом. Конкуренции не было, понимают — работают над общим делом. Многих заинтересовали секреты разведения лошадей башкирской породы. Перспективы большие.

За непростой и ответственный труд виновников торжества вновь поблагодарил Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил не только достижения тружеников полей, но и усилия, которые республика прилагает для укрепления аграрного сектора. Благодаря действующим мерам поддержки, за последние 5 лет хозяйства приобрели 16 тыс. единиц техники на 56 млрд рублей.

Только в этом году экспортировали продукцию на 250 млн долларов. Улучшаются не только условия труда, но и качество жизни на селе. Открываются ФАПы, дороги, школы, больницы. Реализованы почти 200 проектов по благоустройству территорий со строительством детских и спортивных площадок, парков и скверов, объектов уличного освещения. Если человеку комфортно жить и работать — ему всё по плечу.

Наш Президент поставил задачу увеличить к 2030 году производство сельхозпродукции на 25%, агроэкспорт — в 1,5 раза, инвестиций — на 60%. Считаю, что в нашей республике есть все необходимые условия для выполнения этой задачи. Мы в числе лидеров по привлечению средств из федерального бюджета на поддержку сельского хозяйства. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Аграрный сектор — это не только крепкие мужские руки. Как и домашнее, сельское хозяйство сложно представить без женщин. Они и многотонным комбайном могут управлять, и руководить целыми сельхозпредприятиями. Залог будущего урожая зачастую тоже в их нежных руках. За плечами заслуженного работника сельского хозяйства республики Башкортостан Раузанны Хаматнуровой — более 40 лет стажа и борьбы за лучшие семена.

После техникума начала работать в семенной лаборатории. Сейчас работаю в «Россельхозцентре». Без нашей работы никак нельзя, мы проводим все анализы организациям. Раузанна Хаматнурова, ведущий агроном межрайонного отдела филиала «Россельхозцентра» по Республике Башкортостан