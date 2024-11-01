Аграрии Башкирии отметили профессиональный праздник

Работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Башкортостана отмечают свой профессиональный праздник. Минувший сезон для аграриев республики выдался непростым. Из-за проливных дождей властям пришлось вводить режим ЧС регионального значения. Тем не менее труженики смогли обеспечить продовольственную независимость, удержать лидирующие позиции среди российских субъектов, а по некоторым видам культур ожидают рекордные урожаи. С такими успехами сельхозработников поздравил Глава Башкортостана.
Армия тружеников сельского хозяйства Башкортостана насчитывает порядка 100 тысяч человек. И для каждого это не только профессия, а призвание, дело всей жизни. Многие аграрии работают на земле долгие десятилетия, имея в трудовой книжке лишь одну запись. Они вносят значительный вклад в укрепление статуса республики как аграрного региона.
И даже в самый непростой сезон, когда пришла ранняя весна, а после — холодное и дождливое лето, смогли доказать свой профессионализм. Собрали более 3 млн 200 тыс. тонн хлеба, что покрывает потребность жителей республики. Ожидаются рекордные урожаи по техническим культурам — сахарной свёкле и масличным. Свой вклад в достойные результаты внесли и ветераны отрасли.
За многолетний труд Александр Васильев получил из рук главы республики медаль «За трудовую доблесть». Большую часть жизни механизатор проработал на тракторах МТЗ. Современную сельхозтехнику он сравнивает с новыми иномарками.
Животноводство тоже вышло на новый уровень. До 2030 года в Башкортостане откроют 50 мегаферм, строительство которых уже началось. Инвестиции исчисляются миллиардами рублей, а прибыль будет ещё выше. Индустриализация молочной отрасли позволит получать региону более миллиона тонн товарного молока при внутреннем потреблении в 630 тысяч. Излишки уйдут на экспорт. А держится вся эта отрасль во многом на простых жителях села. Одна из них — Ильмира Камалова, которая в профессии уже 20 лет.
В честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Радий Хабиров вручил аграриям почётные звания и государственные награды. Далее тружеников полей пригласили в Конгресс-холл. Хотя все они из разных районов Башкортостана, общий язык нашли сразу. Рассказывали друг другу об успехах, делились опытом. Конкуренции не было, понимают — работают над общим делом. Многих заинтересовали секреты разведения лошадей башкирской породы. Перспективы большие.
За непростой и ответственный труд виновников торжества вновь поблагодарил Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил не только достижения тружеников полей, но и усилия, которые республика прилагает для укрепления аграрного сектора. Благодаря действующим мерам поддержки, за последние 5 лет хозяйства приобрели 16 тыс. единиц техники на 56 млрд рублей.
Только в этом году экспортировали продукцию на 250 млн долларов. Улучшаются не только условия труда, но и качество жизни на селе. Открываются ФАПы, дороги, школы, больницы. Реализованы почти 200 проектов по благоустройству территорий со строительством детских и спортивных площадок, парков и скверов, объектов уличного освещения. Если человеку комфортно жить и работать — ему всё по плечу.
Аграрный сектор — это не только крепкие мужские руки. Как и домашнее, сельское хозяйство сложно представить без женщин. Они и многотонным комбайном могут управлять, и руководить целыми сельхозпредприятиями. Залог будущего урожая зачастую тоже в их нежных руках. За плечами заслуженного работника сельского хозяйства республики Башкортостан Раузанны Хаматнуровой — более 40 лет стажа и борьбы за лучшие семена.
Аграрный сектор республики не стоит на месте и динамично развивается. Хозяйства внедряют в свою работу роботы, дроны и даже искусственный интеллект, что не только облегчает работу, но и увеличивает производительность, а значит, и новые сельхозрекорды уже не за горами.