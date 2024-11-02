В Уфе наградили более 200 передовиков АПК

В Конгресс-холле прошло награждение передовиков агропромышленного комплекса ведомственными и государственными наградами. Это почетные грамоты и звания, ордена и медали, дипломы «Лучшие по профессии» и денежные премии.

В преддверии профессионального праздника были отмечены около 200 работников отрасли. Несмотря на непростые погодные условия этого года, труженики полей показали достойный результат. И в этот день награды нашли достойных. Многие из награжденных проработали в агропромышленном секторе несколько десятков лет.