«Единство делает нас сильнее»: Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии

Символ сплочённости, согласия и подлинного патриотизма. 4 ноября страна отметит День народного единства. В честь памятной даты в Уфе состоялось торжественное собрание с участием главы республики. А перед этим Радий Хабиров возложил цветы к Монументу Дружбы.
От имени многонационального народа Башкортостана первым корзину с цветами к Монументу Дружбы возлагает Радий Хабиров. Памятник был возведён к 400-летию добровольного вхождения Башкирии в состав Русского государства. Это место символизирует великую братскую дружбу народов.
Русские, башкиры, татары, чуваши — этот список можно продолжать очень долго. В Башкортостане проживает более 160 народов. Регион является одним из самых многонациональных в стране. Поэтому День народного единства для нашей республики имеет особое значение.
Башкортостан является краем межнационального мира и согласия, отмечают представители диаспор. В этот день они вновь собрались вместе в государственном концертном зале «Башкортостан». Поводом стало торжественное собрание в честь Дня народного единства.
Сразу после своего выступления на торжественном собрании Радий Хабиров вручил государственные награды тем, кто вносит вклад в укрепление единства народов. В том числе и таланты большой сцены, сближающие народы через культуру.
Башкортостан — общий дом для людей многих национальностей и вероисповеданий. Фраза «Сила — в единстве» звучит на разных языках по-разному, но смысл её на протяжении веков остаётся неизменным.