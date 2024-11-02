«Единство делает нас сильнее»: Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии

Символ сплочённости, согласия и подлинного патриотизма. 4 ноября страна отметит День народного единства. В честь памятной даты в Уфе состоялось торжественное собрание с участием главы республики. А перед этим Радий Хабиров возложил цветы к Монументу Дружбы.

От имени многонационального народа Башкортостана первым корзину с цветами к Монументу Дружбы возлагает Радий Хабиров. Памятник был возведён к 400-летию добровольного вхождения Башкирии в состав Русского государства. Это место символизирует великую братскую дружбу народов.

Именно единство нам позволяет выстоять. Именно единство делает нас сильнее. Были вызовы и с ковидом, и санкционным давлением, и СВО, вся республика сплотилась. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Русские, башкиры, татары, чуваши — этот список можно продолжать очень долго. В Башкортостане проживает более 160 народов. Регион является одним из самых многонациональных в стране. Поэтому День народного единства для нашей республики имеет особое значение.

Башкортостан является краем межнационального мира и согласия, отмечают представители диаспор. В этот день они вновь собрались вместе в государственном концертном зале «Башкортостан». Поводом стало торжественное собрание в честь Дня народного единства.

Этот праздник олицетворяет нашу искреннюю любовь к Родине, уважение к многовековой истории Отечества, стремление быть достойными ратных и трудовых подвигов старших поколений. Сама история напоминает нам о том, как важно объединяться перед лицом серьёзных угроз и вызовов, быть настоящими защитниками и патриотами великой страны, трудиться ради её блага. Мы с вами живём в сложное время. Судьбоносное для нашей страны. И мы должны в полной мере понимать особую важность нашего единства, ответственного труда, упорства, решимости идти вперёд. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сразу после своего выступления на торжественном собрании Радий Хабиров вручил государственные награды тем, кто вносит вклад в укрепление единства народов. В том числе и таланты большой сцены, сближающие народы через культуру.