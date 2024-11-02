Радий Хабиров вручил госнаграды в честь Дня народного единства

В преддверии Дня народного единства Глава Башкортостана вручил государственные награды и почётные звания жителям республики. В церемонии приняли участие представители самых разных профессий: артисты, врачи, рабочие, инженеры, юристы, учителя, врачи, ветераны труда и военнослужащие, которые приехали домой в краткосрочный отпуск.

Радий Хабиров отметил, что все они посвятили жизнь служению стране и родной республике. А их добросовестный труд и бережное отношение к исторической памяти сегодня являются главным условием мира и согласия на нашей земле.

Мы гордимся нашими воинами. Они с честью выполняют боевые задачи, проявляют мужество и героизм. Мы всегда будем надежной опорой участникам специальной военной операции и их семьям. Продолжим поддержку братского Донбасса, новых регионов России. Медики, строители, дорожные и коммунальные работники из нашей республики участвуют в восстановлении мирной жизни, оказывают помощь пострадавшим людям.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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