Радий Хабиров вручил госнаграды в честь Дня народного единства

В преддверии Дня народного единства Глава Башкортостана вручил государственные награды и почётные звания жителям республики. В церемонии приняли участие представители самых разных профессий: артисты, врачи, рабочие, инженеры, юристы, учителя, врачи, ветераны труда и военнослужащие, которые приехали домой в краткосрочный отпуск.

Радий Хабиров отметил, что все они посвятили жизнь служению стране и родной республике. А их добросовестный труд и бережное отношение к исторической памяти сегодня являются главным условием мира и согласия на нашей земле.