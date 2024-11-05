В Уфе прошёл конкурс детского творчества «Мы – дети одной планеты»

В финал мероприятия вышли 25 коллективов из разных уголков республики. Их разделили на две возрастные категории: от 7 до 11 и от 12 до 17 лет. Свои таланты они продемонстрировали в номинациях «народный и эстрадный вокал», а также «народный и эстрадный танец».