В Уфе прошёл конкурс детского творчества «Мы – дети одной планеты»

В культурном центре «Атайсал» состоялся республиканский интегрированный фестиваль-конкурс детского творчества «Мы – дети одной планеты». Юные исполнители представили свои лучшие танцевальные и вокальные номера.
В финал мероприятия вышли 25 коллективов из разных уголков республики. Их разделили на две возрастные категории: от 7 до 11 и от 12 до 17 лет. Свои таланты они продемонстрировали в номинациях «народный и эстрадный вокал», а также «народный и эстрадный танец».
Главными целями конкурса организаторы назвали адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья, а также социализацию воспитанников детских домов и социальных приютов.