«Прислали большие подарки»: боец СВО о гумпомощи из Башкирии

5 ноября в России отмечается День военной разведки. И в этот день с бойцами мотострелкового полка «Башкортостан» встретились журналисты телеканала БСТ на съемках программы в зоне СВО. Гузель Хамитова и ее команда приезжает к нашим бойцам далеко не в первый раз, и со многими военнослужащими они уже стали друзьями.
С собой журналисты привезли собранную гумпомощь для разведроты им. Вафы Ахмадуллина и медроты им. Ахмета Давлетова. Теплые вещи, маскировочные сети, окопные свечи, лекарства и многое другое. Всё по заказам бойцов.
Роты полка «Башкортостан» свято чтят героев, чьи имена носят их подразделения. Бойцы разведроты выступили с инициативой установки памятника Вафе Ахмадуллину. В годы Великой Отечественной в Чехословакии наш земляк организовал партизанский отряд «Высокие Татры» из людей разных национальностей. Они провели десятки операций и, по сути, нейтрализовали несколько полков «Вермахта».