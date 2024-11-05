«Прислали большие подарки»: боец СВО о гумпомощи из Башкирии

5 ноября в России отмечается День военной разведки. И в этот день с бойцами мотострелкового полка «Башкортостан» встретились журналисты телеканала БСТ на съемках программы в зоне СВО. Гузель Хамитова и ее команда приезжает к нашим бойцам далеко не в первый раз, и со многими военнослужащими они уже стали друзьями.

С собой журналисты привезли собранную гумпомощь для разведроты им. Вафы Ахмадуллина и медроты им. Ахмета Давлетова. Теплые вещи, маскировочные сети, окопные свечи, лекарства и многое другое. Всё по заказам бойцов.

Хочу поблагодарить всех добродушных людей за такую большую помощь, самое главное, что именно в День военной разведки послали нам такие большие подарки. Огромное спасибо!

позывной «Акбаш», военнослужащий разведроты им. В. Ахмадуллина полка «Башкортостан»

Роты полка «Башкортостан» свято чтят героев, чьи имена носят их подразделения. Бойцы разведроты выступили с инициативой установки памятника Вафе Ахмадуллину. В годы Великой Отечественной в Чехословакии наш земляк организовал партизанский отряд «Высокие Татры» из людей разных национальностей. Они провели десятки операций и, по сути, нейтрализовали несколько полков «Вермахта».

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти