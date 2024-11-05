«Прислали большие подарки»: боец СВО о гумпомощи из Башкирии

5 ноября в России отмечается День военной разведки. И в этот день с бойцами мотострелкового полка «Башкортостан» встретились журналисты телеканала БСТ на съемках программы в зоне СВО. Гузель Хамитова и ее команда приезжает к нашим бойцам далеко не в первый раз, и со многими военнослужащими они уже стали друзьями.