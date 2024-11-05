В Уфе прошла церемония награждения победителей премии «Золотая опора»

Отметили самых добросовестных и ответственных. В Уфе прошла церемония награждения победителей ежегодной премии «Золотая опора». Состоялась она в рамках прошедшего в Башкортостане Российского энергетического форума.
Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Правительства, министра промышленности, энергетики и инноваций республики и генеральный директор Энергетической сбытовой компании Башкортостана вручают дипломы и статуэтки лауреатам премии «Золотая опора».
Среди победителей санаторий «Янган-Тау», предприятия «Автопласт», «Цемикс», «Раевсахар», Башкирский государственный аграрный университет и Тумазинский завод автобетоновозов. По результатам 2023 года они стали самыми ответственными и добросовестными клиентами ЭСКБ.
Энергетическая сбытовая компания Башкортостана обслуживает 53 тыс. организаций и предприятий в регионе. Премию «Золотая опора» учредили в 2005 году по инициативе РАО ЕЭС России. Основными критериями при определении победителей являются: платежная дисциплина за потреблённые ресурсы, выполнение договорных обязательств, соблюдение режимов энергопотребления.