В Уфе прошла церемония награждения победителей премии «Золотая опора»

Отметили самых добросовестных и ответственных. В Уфе прошла церемония награждения победителей ежегодной премии «Золотая опора». Состоялась она в рамках прошедшего в Башкортостане Российского энергетического форума.

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Правительства, министра промышленности, энергетики и инноваций республики и генеральный директор Энергетической сбытовой компании Башкортостана вручают дипломы и статуэтки лауреатам премии «Золотая опора».

Среди победителей санаторий «Янган-Тау», предприятия «Автопласт», «Цемикс», «Раевсахар», Башкирский государственный аграрный университет и Тумазинский завод автобетоновозов. По результатам 2023 года они стали самыми ответственными и добросовестными клиентами ЭСКБ.