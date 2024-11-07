В Башкирии лагерь «Ирандык» впервые организовал осеннюю смену

В детском лагере отдыха «Ирандык» Абзелиловского района завершилась осенняя смена. Почти 300 детей республики в течение недели отдыхали от городской суеты: выезжали в кинотеатры, плавали в бассейне, участвовали в проведении выставок и тематических мероприятий.

Последний день завершился «Королевской ночью» – танцами и песнями у костра. Среди сотрудников смены – 25 студентов Сибайского педколледжа. Многие из них прошли практику в стенах «Ирандыка» вожатыми впервые, получив опыт работы с детьми.