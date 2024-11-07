Школьник из Уфы блистал на шоу «Умнее всех»

В «Умнее всех» играют дети от 10 до 15 лет. Благодаря своим умственным суперспособностям они проходят полосу интеллектуальных препятствий, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал. Среди них знатоки программирования, геополитики, шахмат, вексиллологии, ментальной арифметики, серпентологии и других областей знаний.