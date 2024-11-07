Руководитель Минэкологии Башкирии провёл встречу со студентами

Чиновник в гостях у студентов. И.о. министра природопользования и экологии Башкортостана Нияз Фазылов провел встречу со студентами и преподавателями Уфимского университета науки и технологий в рамках проекта «ГосСтарт.Диалог».

На мероприятии он поделился историей своего карьерного развития, советами и тонкостями ведения работы, рассказал о компетенциях и личностных качествах госслужащих. Также дал практические советы будущим коллегам. Рассказал и о программе «ГосСтарт», которая для студентов и выпускников является возможностью после обучения трудоустроиться в органах государственной власти.