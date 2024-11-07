Стало известно, сколько в Башкирии экономически активных граждан

Специалисты Башстата подсчитали экономически активное население в регионе. Так, численность рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше выросло до 1,951 млн человек.
1,917 млн человек классифицируются как занятые экономической деятельностью, ещё 34,2 тысячи человек – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда.
Ранее сообщалось, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии за январь-август 2024 года достигла 64 532 рублей. Это на 17,6% больше, чем за январь-август прошлого года.