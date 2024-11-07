В Башкирии бойцы посетили детский дом-интернат

Воспитанники Серафимовского детского дома-интерната Туймазинского района встретились с представителями военно-тактического клуба «Тирекс», а также братством спецназа и разведки Уфы. Детям продемонстрировали маскировочные костюмы, обмундирование и военное оборудование. Ребята научились разбирать автоматы и целиться из гранатометов.

На один день детская площадка превратилась в военный полигон. Вместо инструкторов – настоящие солдаты, а также снаряжение, которое они используют в бою. Здесь можно не только посмотреть и потрогать, но и примерить на себя. Например, бронежилет. Хоть это и имитация, если заполнить его керамическими пластинами, можно использовать в бою.

Дети могли увидеть военное оборудование. Макет автомата Калашникова, РПГ, а также противотанковую гранату «Муха», которая может поразить цель с дистанции 100 метров.

Наша цель была – донести, что такое военная тактика, что такое вообще патриотическое направление, что такое быть солдатом, военным. Показали детям небольшой музей по оружию, по описанию рассказали, что как и куда применяется, вставляется и как используется в бою. позывной «Пророк»

Ребята сами смогли ощутить себя солдатами. Они стреляли из автомата. Пули заменили на страйкбольные шары.

Я всё внимательно слушал, смотрел, как военные стреляют, разбирают и собирают автоматы, надевают шлемы. Я тоже смог всё это попробовать, особенно мне понравилось стрелять из автомата. Алмаз Сулейманов, воспитанник Серафимовского детского дома-интерната

Воспитанники также увидели показательное выступление. Солдаты провели мероприятие по ликвидации противника. Всё завершилось успешно. Героев зрители встречали аплодисментами.

Мы сейчас делали показательные выступления с использованием охолощённого оружия, они им дали новые эмоции. Они тоже смотрят кино, возможно, кто-то смотрит боевики, для них это просто интересно. Я на самом деле думал, что они испугаются, но нет, очень много было радостных лиц и все были довольны. позывной «Шанс»