В Башкирии бойцы посетили детский дом-интернат

Воспитанники Серафимовского детского дома-интерната Туймазинского района встретились с представителями военно-тактического клуба «Тирекс», а также братством спецназа и разведки Уфы. Детям продемонстрировали маскировочные костюмы, обмундирование и военное оборудование. Ребята научились разбирать автоматы и целиться из гранатометов.
На один день детская площадка превратилась в военный полигон. Вместо инструкторов – настоящие солдаты, а также снаряжение, которое они используют в бою. Здесь можно не только посмотреть и потрогать, но и примерить на себя. Например, бронежилет. Хоть это и имитация, если заполнить его керамическими пластинами, можно использовать в бою.
Дети могли увидеть военное оборудование. Макет автомата Калашникова, РПГ, а также противотанковую гранату «Муха», которая может поразить цель с дистанции 100 метров.
Ребята сами смогли ощутить себя солдатами. Они стреляли из автомата. Пули заменили на страйкбольные шары.
Воспитанники также увидели показательное выступление. Солдаты провели мероприятие по ликвидации противника. Всё завершилось успешно. Героев зрители встречали аплодисментами.
Далее ребята пригласили гостей на праздничный концерт, который посвятили Дню военной разведки. Спецназовцы также поздравили детей и вручили им подарки: игрушки, канцелярские товары, лекарства и сладости. А учащиеся интерната в благодарность исполнили бойцам песню.