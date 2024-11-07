В Башкирии прошли военно-спортивные соревнования

Военно-спортивные соревнования прошли в Башкортостане. Школьники, кадеты и юнармейцы из с. Аскарово Абзелиловского района прошли тактические учения по программе Основ безопасности и защиты Родины в военно-патриотической игре «Зарница».
Ребята преодолели маршрут «Дозорной тропы» длиной в 5 км, на протяжении которого проходили ряд испытаний. На учениях, в условиях, приближенных к военным, дети прошли эстафету в бронежилете с автоматом АК-47, выносили раненого бойца из зоны обстрела, учились уклоняться от дрона и взрыва, изучали алгоритм устройства гранаты и способы использования плащ-палатки.
Были задания и по стрельбе из пневматического оружия по мишеням, и использовании средств индивидуальной защиты. Важными навыками стали способ нахождения и фильтрации воды, разведение разных видов костров и оказание тактической медицины. По окончанию мероприятия школьники получили памятные грамоты. Организаторами мероприятия стали ветераны Союза пограничников России и преподаватели Основ безопасности и защиты Родины.