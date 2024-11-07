В Уфе проходит конгресс по акушерству и гинекологии

Он проходит в Конгресс-холле в рамках месяца медицинской науки в Башгосмедуниверситете. В форуме примут участие более пятисот специалистов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В течение двух дней пройдут пленарные и секционные заседания, мастер-классы, обучающие семинары, а также выставка достижений медицинской промышленности.

Плановая операция в клинике БГМУ. Роботом-помощником управляет хирург из Москвы Алексей Шевчук. Он не только руководит процессом, но и обучает. Операция транслируется в режиме онлайн для других врачей.

Мы делаем эту операцию из операционной БГМУ для того, чтобы поделиться своим опытом, рассказать об особенностях этих операций, чтобы врачи, которые ее посмотрят, может быть, в своих клиниках уже взяли бы это на вооружение. Алексей Шевчук, руководитель отделения онкогинекологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина г. Москвы

По другую сторону телемоста — участники I Международного конгресса по акушерству и гинекологии. Они внимательно слушают комментарии хирурга и задают вопросы. Узнать что-то новое и поделиться своим опытом — это одна из главных задач участников форума.

Действительно, специальность сама по себе сложная, и пациенты сложные. Я надеюсь, что в ходе обсуждений, докладов, дискуссий в кулуарах что-то новое получат наши коллеги. Особенно молодые коллеги акушеры-гинекологи, ну и урологи тоже, потому что нас многое объединяет с гинекологами. Олег Лоран, заведующий кафедрой урологии и хирургической андрологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования

В рамках конгресса пройдут обучающие семинары, заседания, выставка новейших технологий. Мероприятие стало частью месяца медицинской науки в Башкирском государственном медуниверситете. Параллельно с конгрессом по акушерству и гинекологии работают площадки для травматологов-ортопедов и онкологов.

Важное очень мероприятие для университета, поскольку сегодня мы вошли во все научные программы Министерства образования и науки РФ. У нас активно строится кампус мирового уровня, и первая очередь IQ-парка уже открыта. У нас активно развивается фундаментальная медицина. Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета