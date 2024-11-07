В Уфе проходит конгресс по акушерству и гинекологии

Он проходит в Конгресс-холле в рамках месяца медицинской науки в Башгосмедуниверситете. В форуме примут участие более пятисот специалистов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В течение двух дней пройдут пленарные и секционные заседания, мастер-классы, обучающие семинары, а также выставка достижений медицинской промышленности.
Плановая операция в клинике БГМУ. Роботом-помощником управляет хирург из Москвы Алексей Шевчук. Он не только руководит процессом, но и обучает. Операция транслируется в режиме онлайн для других врачей.
По другую сторону телемоста — участники I Международного конгресса по акушерству и гинекологии. Они внимательно слушают комментарии хирурга и задают вопросы. Узнать что-то новое и поделиться своим опытом — это одна из главных задач участников форума.
В рамках конгресса пройдут обучающие семинары, заседания, выставка новейших технологий. Мероприятие стало частью месяца медицинской науки в Башкирском государственном медуниверситете. Параллельно с конгрессом по акушерству и гинекологии работают площадки для травматологов-ортопедов и онкологов.
Среди участников более 500 специалистов. Это врачи не только из России, но и из стран СНГ и дальнего зарубежья. На форуме выступят представители Южной Кореи, Китая, Индии. Форум продлится два дня.